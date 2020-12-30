Сердечно поздравляю коллектив АО «Брянская автоколонна №1403», коллективы автомобильной отрасли города Брянска и Брянской области, а также наших пассажиров - жителей Брянской области с Новым годом и Рождеством Христовым!Эти знаменательные даты – прежде всего семейные праздники. Возможно, именно поэтому они особо дороги каждому из нас, ведь семья - главный источник любви, доброты и душевного комфорта. Мы ежедневно нуждаемся в поддержке наших родных и близких, которая дает нам всем оптимизм и желание наполнить жизнь добрыми делами.По доброй традиции в канун этих праздников подводятся итоги прожитого года, строятся планы на будущее. Уходящий год был соткан из множества знаменательных событий и повседневных житейских проблем. Несмотря на то, что 2020 год был непростым для всей страны, вместе нам удалось решить множество важных и серьезных задач, построить планы на будущее. Пусть высокий профессионализм и ответственность обязательно станут главными составляющими успехов наступающего года.Эти замечательные праздники мы встречаем с надеждой и радостью, связываем с ними добрые чувства, ждем исполнения заветных желаний.Пусть 2021 год станет годом созидания и единения, принесет благополучие и успех во все сферы деятельности Брянщины, станет очередным шагом на пути к улучшению жизни, принесет счастье, согласие и благополучие в каждый дом! Пусть осуществятся все ваши сокровенные мечты, и каждый день будет согрет добром и любовью!Пусть все приятные мгновения и хорошие события уходящего года непременно продолжатся в новом году, а все проблемы и невзгоды останутся позади.От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, стабильности, достатка и благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма!С уважением, генеральный директор АО «Брянская автоколонна №1403» Виктор Петрович Щелкунов.