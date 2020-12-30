В брянские поликлиники и КТ-центры с 28 декабря начали поставлять бесплатные лекарства, чтобы их хватило пациентам в праздничные дни. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба 29 декабря.На бесплатные лекарства для лечения амбулаторных больных из федерального бюджета в Брянскую область поступило два трансферта на сумму 69,7 миллиона рублей. Дополнительно 25 декабря заключили контракт на закупку лекарств из средств областного бюджета. Его сумма - 30 миллионов рублей.- Все закупленные лекарственные препараты по новым контрактам будут поставлены в медицинские организации и позволят обеспечивать пациентов в течение трех месяцев, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».