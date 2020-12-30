В Брянской области работающие граждане стали на 10 процентов больше болеть коронавирусом. В основном это офисные работники муниципальных, региональных и федеральных организаций.Вместе с этим заболеваемость ковидом среди безработных по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 13 процентов. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба, которое прошло накануне, 29 декабря.Среднесуточный темп прироста коронавируса за неделю составил 0,8 процента. На минувшей неделе этот показатель был равен 0,9 процентам. Коэффициент распространения инфекции за семь дней понизился до 0,99, ранее был – 1,01. Показатель тестирования методом ПЦР равен 217,7 на 100 тысяч человек в сутки.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».