Светофор на перекрестке улиц Калинина и Урицкого в Брянске, который полноценно включили на прошлой неделе, вернулся к прежнему режиму работы – мигающему желтому. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске сообщили читатели в среду, 30 декабря.Электронный регулировщик на исторической улице Брянска установили в 2019 году, после проведенного капремонта дороги. Первая попытка его включить не увенчалась успехом: на участке скопились огромные пробки. После многочисленных жалоб и публикаций в СМИ светофор решили перенастроить. А потому временно выключили.К полноценному режиму работы оптическое устройство вернули 23 декабря 2020-го (на фото). Для поворота налево на Урицкого включалась стрелка на дополнительной секции. Правда, многие водители по привычке ехали по основной секции зеленого сигнала. Тем не менее, светофор не справился со своей главной функцией и не избавил улицу Калинина от пробок в часы пик.- Ехал из Фокинского района в Советский утром 30 декабря, - рассказал «Комсомолке» читатель Кирилл. - На светофоре лишь мигал «желтый». Но, замечу, и традиционного автозатора на Калинина не было.Кстати, в это же утро - около 09.00 - в Брянске не работал еще один светофор. Он расположен в самом центре: на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького. Не было замечено на участке и полицейского-регулировщика. На проблему указали автомобилисты.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».