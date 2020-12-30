В Брянске в 2020 году 22 ребенка получили травмы в авариях. Всего произошло 21 ДТП с участие детей до 16 лет. Большинство из пострадавших – пешеходы. За год на территории города зарегистрировали 14 таких случаев. В дорожно-транспортных происшествиях различные травмы получили пять несовершеннолетних пассажиров, два мотоциклиста и один велосипедист.Сотрудники Госавтоинспекции фиксируют рост числа ДТП из-за несоблюдения несовершеннолетними правил дорожного движения. По этой причине за год произошло 12 таких случаев. Только за два дня – 28 и 29 декабря – в Брянске двое детей из-за собственной беспечности попали под машины.Госавтоинспекция города Брянска призывает родителей усилить контроль за своими детьми. Особенно это актуально во время предстоящих зимних каникул. Водителям напоминают о необходимости быть предельно внимательными на дорогах.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».