Брянский губернатор на пресс-конференции прокомментировал отставку председателя областной Думы Владимира Попкова. По словам Александра Богомаза, это было его добровольным решением.Сыновья экс-спикера занимаются сельским хозяйством в Добруни. Владимир Попков тоже решил заняться чем-то земным.Глава региона отметил, что Владимир Иванович многое сделал для развития Брянской области.Напомним, Владимир Попков заявил о сложении председательских полномочий 15 сентября 2020 года. Временно исполняющим обязанности спикера стал Виталий Беляй. Сейчас должность председателя занимает Валентин Суббот.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».