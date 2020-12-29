В Клинцах ушла из жизни директор Центра детского творчества Галина Сигаева. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в группе учреждения в социальных сетях. Галине Анатольевне был 51 год.Коллеги выражают соболезнования родным и близким.\\"Мы гордимся, что знали ее. Ее добрый нрав и щедрость удивляли всех нас, такой она и запомнится! Трудно выразить словами нашу скорбь - она слишком велика. Пусть хоть малым утешением станут самые добрые воспоминания и светлая память о ней\\", - пишут в группе Центра детского творчества.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».