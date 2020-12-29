Брянский губернатор Александр Богомаз на своей большой итоговой пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 29 декабря, рассказал о причинах закрытия пограничного автомобильного пункта в Погарском районе.Отвечая на вопрос редактора Погарской районной газеты «Вперед», губернатор сказал, что такие вопросы решаются на государственном, а не региональном уровне.Инициатором закрытия границы стала украинская сторона. В случае если Украина откроет свои границы, аналогичный шаг предпримет и Россия. Напомним, пограничный пункт пропуска «Погар» закрыли в апреле 2020 года.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».