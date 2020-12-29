С 1 января 2021 года средняя пенсия более чем 270 тысяч брянских неработающих пенсионеров вырастет примерно на 840 рублей и составит 16270 рублей. В пенсионном фонде подчеркнули, что увеличится только страховая часть. Государственная пенсия подрастет лишь с 1 апреля. Для каждого пенсионера расчет прибавки будет индивидуальным.Более 54 тысяч работающих пенсионеров продолжат получать выплаты в прежнем размере, хотя у них также произойдет индексация страховой части. После увольнения такие пенсионеры получат свою новую пенсию, увеличенную на все индексы, пояснили в отделении пенсионного фонда России по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».