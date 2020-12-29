К двум годам лишения свободы условно приговорил суд полицейского из Брянской области, который провернул аферу с нелегалами из Таджикистана. Трех иностранцев он незаконно поставил на миграционный учет, превысив свои должностные полномочия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ во вторник, 29 декабря.Осужденный занимал должность главного специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции межмуниципального отделения полиции «Унечский». Госслужащий не имел специального звания.В суде установили, что фигурант уголовного дела внес ложные данные в ведомственную базу данных. В тот же день полицейский составил административные протоколы на хозяйку дома, в котором проживали три таджика. Из них следовало, что женщина «не исполнила обязанности по уведомлению территориального органа МВД России о пребывании у нее указанных иностранных граждан». Это освобождало от ответственности самих иностранцев.Приговор по делу вынес Унечский районный суд. Полицейский получил условный срок. Также его оштрафовали на 300 тысяч рублей.- Решение суда вступило в законную силу, - добавили в пресс-службе.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».