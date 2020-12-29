В Брянской области в новогодние праздники будут дежурить 77 патрульных отрядов для оперативной и круглосуточной уборки региональных и межмуниципальных дорог. На Брянщине разработали график очистки трасс от снега и льда.Планируют задействовать 533 специализированных машины. Это на 18 штук больше, чем прошлой зимой. Дорожники заготовили 225 тысяч тонн различной пескосоляной смеси. В первую очередь обработку ото льда будут проводить на дорогах, по которым организовано автобусное сообщение и перевозка школьников.В круглосуточном режиме будет работать диспетчерская служба управления автомобильных дорог. Вся дорожная техника оборудована световой сигнализацией, радиостанциями и датчиками ГЛОНАСС, рассказали в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».