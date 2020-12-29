Талантливая незрячая девушка из Брянска Карина Жакова победила на международном конкурсе «Серебряный дождь. Зимняя сказка». В 2020-м из-за коронавируса он проходил в дистанционном режиме. Радостной новостью горожанка поделилась в соцсетях 28 декабря.Победной стала номинация «Художественное слово. Возрастная группа от 26 лет». Слепую девушку отметили как автора и чтеца. И присудили диплом лауреата первой степени.Карина Жакова активно участвует в различных творческих конкурсах. В Брянске она известна как рок-певица.Добавим, ослепла Карина еще в младенчестве. Когда малышке исполнилось шесть месяцев, медики диагностировали ей злокачественную опухоль глазного дна. Последовал полный курс химиотерапии. Жизнь девочке сохранили, а вот зрение нет.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».