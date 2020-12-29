В Советском районе Брянске стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление «Любимый город в праздничном наряде». Конкурс проходит в четвертый раз среди управляющих компаний и товариществ собственников жилья многоквартирных домов.Оценка конкурсных работ ведется по трем номинациям: «Новогодняя иллюминация», «Снежная сказка» и «Новинка года». Здесь в свою очередь выбор идет среди домов разного года постройки: до 30 лет, от 30 до 50 лет и старше 50 лет.Конкурсная комиссия в течение всех новогодних праздников будет оценивать творчество брянцев. До 10 января они объедут дворы и посмотрят на елочные украшения, иллюминацию и другое. Итоги подведут в середине января.На сегодняшний день заявки в администрацию Советского района подала 31 управляющая компания и три товарищества собственников жилья, рассказали в пресс-службе брянской мэрии.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».