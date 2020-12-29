В Брянской области на 365 километре автодороги М-1 Беларусь задержали два автомобиля, в которых перевозили почти 40 тонн груш и помело без необходимых документов.На ящиках с грушами были указаны Нидерланды в качестве страны производителя. Ввоз в Россию товаров из этого государства находится под запретом из-за санкций. Поэтому фрукты уничтожили на полигоне. На перевозчика возбудили административное производство.Партию помело передали в управление Росссельхознадзора по Брянской и Смоленской областям для уничтожения и возбуждения административного дела, рассказали в пресс-службе Брянской таможни.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».