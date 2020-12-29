В Брянске вручили памятные медали общероссийского общественного движения «Россия православная» врачам, работающим в «красной зоне». Об этом рассказали в пресс-службе Брянской областной Думы.За профессионализм, проявленный в борьбе с COVID-19, наградили заведующую пульмонологическим отделением Брянской областной больницы №1 Ларису Кулешову и медсестру хирургического отделения Брянской городской больницы №4 Наталью Гирину.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».