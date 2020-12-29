В Брянской области сельцовский городской суд назначил штраф местной жительнице за неоднократную незаконную продажу алкогольной продукции. Женщина длительное время у себя дома изготавливала спиртные напитки и продавала их.Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за самогоноварение. В октябре 2020 года правоохранители зафиксировали еще один факт продажи алкоголя.Сельцовской самогонщице назначили 50 тысяч рублей штрафа. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».