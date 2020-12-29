Жителя брянского поселка Белые Берега оштрафовали на одну тысячу рублей за оскорбление в вайбере. Мужчину признали виновным по административному делу.В прокуратуру обратилась жительница Фокинского района. Она рассказала, что получила в мессенджере неприятные сообщения с нецензурной лексикой от бывшего сожителя. Этот факт подтвердился.Административное дело рассматривали в мировом суде. Постановление пока не вступило в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».