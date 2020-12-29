Жителя Жуковского района будут судить за незаконные приобретение и хранение боеприпасов. Уголовное дело на правили на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.По версии следствия, брянец нашел пять взрывоопасных предметов у заброшенного дома. С помощью металлоискателя он обнаружил минометные мины и осколочную гранату. Боеприпасы могли взорваться.Мужчина никому о найденных предметах не сообщил и забрал их в свой гараж, где хранил какое-то время.- Правоохранители изъяли и уничтожили взрывные устройства, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».