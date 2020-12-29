Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» объявил конкурс фотографий на тему «Зима на «Партизанской поляне».Участвовать в конкурсе могут все желающие. Фотографии с пометкой «на конкурс» принимают с 30 декабря 2020 года до 31 января 2021 года на электронный адрес partizanp@yandex.ru.Конкурсант должен дать обязательное согласие на публикацию своей фотографии на сайте организатора. Форму согласия необходимо прислать вместе с конкурсным снимком.До 31 марта музей работает по зимнему графику – с 9.00 до 17.00, мемориальный комплекс – до 19.00, напомнили в мемориальном комплексе «Партизанская поляна».Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».