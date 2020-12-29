Девятилетняя девочка попала под машину в Фокинском районе Брянска в понедельник, 28 декабря. Пострадавшую госпитализировали, сообщают в УГИБДД по региону.Случай произошел на улице Киевской в дневное время. Было около половины третьего.Предварительно, наезд на ребенка совершила 52-летняя автомобилистка на «Тойоте Рав-4». Она ехала от улицы Шолохова в сторону улицы Чкалова. А маленький пешеход внезапно выбежал на дорогу.- Ребенок пересекал проезжую часть в неположенном месте, - говорят в ГИБДД. - Хотя в зоне видимости был нерегулируемый пешеходный переход. Пострадавшую с ушибом голени увезли в больницу.По факту происшествия полицейские проводят проверку.Кстати, для брянских дорог это единственная автоавария, в которой калечились люди, за минувшие сутки - понедельник, 28-е.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».