В Брянске 28 декабря городские чиновники вручили новогодние подарки сотрудникам больницы №4. Для врачей и медсестер, которые будут работать 31 декабря и 1 января, передали сладости и фрукты.Кроме этого, в ближайшее время поздравят врачей областной больницы, госпиталя ветеранов, областной инфекционной больницы и ряда других медучреждений. 30 декабря подарки получат работники скорой медицинской помощи, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».