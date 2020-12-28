В Брянской области будут судить 48-летнего жителя поселка Белые Берега, который попытался дать взятку должностному лицу.Следствие установило, что 29 октября 2020 года в Почепском районе мужчина перевозил на своем автомобиле 35 кубометров древесины. Лесоматериалы он должен быть распилить по договоренности с одним из крестьянских фермерских хозяйств.Однако у него отсутствовали необходимые документы на древесину. За данное административное нарушение могли наложить крупный штраф. Поэтому 30 октября обвиняемый попытался дать полицейскому 15 тысяч рублей взятки.Уголовное дело рассмотрит Почепский районный суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».