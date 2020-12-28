В Клинцах Брянской области 28 декабря вручили ключи от квартир детям-сиротам. Обладателями нового жилья стали 18 юношей и девушек.В 2020 году на приобретение квартир для сирот выделили 386,2 миллиона рублей. 320 миллионов рублей – деньги из областного бюджета, 66,2 миллиона рублей – федеральные средства.В регионе уже закупили 225 квартир, еще 11 проходят стадию закупок, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».