В Брянской области в 2020 году завели 47 уголовных дел по факту лесных пожаров. В двух случаях сотрудники лесничеств установили виновных, материалы переданы в суд.По одному делу назначили 31 тысячу 600 рублей штрафа. Виновник заплатил даже больше - 40 тысяч рублей. Еще одному виновному грозит более серьезное наказание – штраф от 200 тысяч рублей или лишение свободы с возмещением ущерба. Сейчас дело рассматривают в суде.Брянщина стала единственным регионом в Центральном федеральном округе, где заводили уголовные дела за лесные пожары, рассказали в управлении лесами Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».