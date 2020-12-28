Здание автомойки тушили в Володарском районе Брянска в понедельник, 28 декабря. К месту ЧП выезжали три автоцистерны, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.Пожар зафиксировали в 13.16 – поступил звонок в оперативную смену ЦУКС. Как оказалось, частная хозпостройка размером 50 квадратных метров вспыхнула на улице Димитрова. К тушению привлекали расчеты двух пожарных частей.Когда спасатели прибыли по вызову, автомойка горела внутри. На объекте работало два звена газодымозащитной службы. В 13.32 пожар локализовали, спустя минуту – потушили полностью.– В пожаре никто не пострадал, – говорят в чрезвычайном министерстве. – Его причину и размер причиненного ущерба установят эксперты.Кстати, днем ранее – в воскресенье, 27-го – в регионе потушили четыре техногенных пожара. Предварительно, также обошлось без пострадавших. Плюс огнеборцы дважды выезжали на ликвидацию последствий ДТП.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».