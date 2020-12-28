В Брянской области с 24 по 27 декабря поймали 35 автомобилистов с признаками опьянения. В регионе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».В областной Госавтоинспекции напомнили, что за пьяное вождение автомобилистам грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к пьянству за рулем.При повторной пьяной езде нарушителю грозит заведение уголовного дела, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».