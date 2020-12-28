Брянского военнослужащего оштрафовали на 20 тысяч рублей за ложное сообщение о бомбе в здании медицинского батальона.В суде установили, что 11 марта около девяти часов вечера сержант нес службу на посту №2. Он решил подшутить над сослуживцем. И позвонил на телефон дежурного врача госпитального отделения медицинской роты в городе Почеп-2. Военнослужащий сообщил, что здание медицинского батальона заминировано.На место выехали полицейские и сотрудники ФСБ. Взрывоопасных предметов в здании не обнаружили, сообщают в пресс-службе Военного следственного отдела СК России по Брянскому гарнизону.Брянский гарнизонный военный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, так как военнослужащему назначили судебный штраф.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».