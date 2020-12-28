В Брянске в 2021 году планируют капитально отремонтировать не менее 43 дорог. Их общая длина составит 32 километра. Больше всего улиц обещают сделать в Володарском районе. Здесь в предварительный список включили 17 объектов.В Бежицком районе отремонтируют 12 улиц, в Советском районе – девять, в Фокинском – пять. Также в 2021 году планируют начать строительство новых улиц Войстроченко, Визнюка и Ильи Иванова на территории старого аэропорта, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».