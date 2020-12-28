В Брянске в минувшие выходные выписали семь протоколов за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.С 25 по 27 декабря межведомственная комиссия проверила 178 учреждений торговли, общепита и бытового обслуживания. В ходе рейда составили семь административных протоколов.Нарушителей среди продавцов нашли в магазинах «Рославльский текстиль» в Советском районе и «Строймастер» в Бежицком. Без масок оказались два покупателя магазинов «Фаворит» в Володарском районе и «Европа» - в Фокинском. Также в нарушители записали посетителей парикмахерской «Силуэт» в Володарке.Протокол составили на владельца кальянной «Мята» за курение кальянов. Также за более чем 50-процентную загрузку банкетного зала наказали ресторан «Августин», рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».