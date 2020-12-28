В Брянской области продолжается череда телефонных и сетевых мошенничеств. За прошедшую неделю в полицию обратились 39 потерпевших. В общей сложности они перечислили незнакомцам 5 миллионов 788,4 тысяч рублей.Как и раньше, наиболее популярными остаются мошенничества с банковскими картами. Злоумышленники представляются сотрудниками финансовых организаций и под разными предлогами выманивают у граждан данные об их счетах. Затем с карт списывают все имеющиеся там средства. Именно так в течение минувшей недели 27 человек в целом лишились 5 миллионов 436,7 тысяч рублей.Мошенники продолжают охотиться на искателей легкого заработка в интернете. На обещаниях быстрого дохода удалось украсть 37 тысяч рублей у 24-летнего жителя Советского района. 21-летняя жительница Бежицкого района лишилась 35 тысяч рублей, а 32-летняя жительница Клинцовского района – 30 тысяч рублей.На помощь якобы попавшему в беду родственнику 62-летняя жительница Бежицы перевела лже-полицейскому 14 тысяч 200 рублей. Только потом пенсионерка позвонила близкому человеку и узнала, что ее обманули. Не прекращаются попытки выманить деньги у доверчивых граждан в социальных сетях. Поверив сообщениям со взломанных страниц друзей двое жителей области потеряли 3500 и 2000 рублей.Продолжаются мошенничества при помощи сайтов объявлений. Продавая или покупая товары, в течение недели на счета злоумышленников свои деньги перевели шесть человек. По всем выявленным фактам проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел за мошенничество, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».