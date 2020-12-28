В Брянске 27 декабря на территории старого аэропорта в 17.00 состоялась традиционная Автоелка-2021. Об этом сообщили в группе \\"Брянский водитель\\" соцсети \\"ВКонтакте\\".Организаторы пригласили к участию всех желающих позитивных водителей. Предварительно их предупредили о необходимости взять с собой теплые вещи, чай или кофе и позитивное настроение. Построение фигуры заняло несколько часов.Участники задержались на 10-20 минут для того, чтобы операторы запечатлели Автоелку.- Спасибо всем за хорошее настроение, - пишут участники флешмоба в группе. - Все было здорово!Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».