В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 199 человек. Суточный прирост заболеваемости составил 0,9 процента. Об этом сообщили в региональном оперштабе утром в понедельник, 28 декабря.Всех заболевших ковидом на Брянщине теперь 22534. Из них выздоровели 20413 пациентов или 90,6 процента. Их контрольные тесты на инфекцию – отрицательные. Причем непосредственно за последние 24 часа опасный диагноз сняли 348 брянцам. Новых смертей не произошло.За сутки в брянских лабораториях выполнили 623 теста на коронавирус.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».