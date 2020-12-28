Осужденная за мошенничество с использованием служебного положения экс-руководитель брянского управления Росимущества Ирина Левина обжаловала приговор. Однако попытка не увенчалась успехом. Облсуд оставил октябрьский приговор без изменения. Жалобу рассматривали 25 декабря, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.Ранее приговор по делу вынес Советский райсуд Брянска. Чиновницу признали виновной в особо крупной афере и приговорили к пяти годам общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Также сроки получили ее подельники – начальник отдела и руководитель ООО «Норма». Первого уличили в групповом мошенничестве с использованием служебного положения, второго – пособничестве в этом. Кроме того, в пользу потерпевшего суд взыскал 9,8 миллиона рублей материального ущерба.Доказали, что фигуранты дела совершили преступление в июне 2013-го. Тогда на аукцион выставили арестованное имущество. Однако покупателя ввели в заблуждение относительно реальной стоимости лота и порядка его оплаты. В итоге похитить удалось 12 миллионов рублей.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».