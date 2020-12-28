170 малышей появились на свет в Погарском районе Брянской области с начала года. В большинстве случаев – 54 процентах – рождались мальчики. Любопытную статистику приводит местная газета «Вперед» со ссылкой на сотрудников отдела ЗАГС.Так, в январе-декабре в муниципалитете родились 92 мальчика и 78 девочек. В 60 случаях новорожденные стали первенцами для родителей, в 61-м – вторыми детьми в семье. Еще 30 семей после рождения малышей получили статус многодетных. Нашлись и те, кто решился на материнство в четвертый и более раз. Таковых погарцев 19.Самыми популярными женскими именами уходящего года стали Полина, Виктория, Александра, Валерия, Анастасия, Кира и Диана. А мальчиков чаще называли Николай, Иван, Матвей, Дмитрий, Александр. Не обошлось и без редких. Среди них – Тимур, Рустам, Всеволод, Миланья и Василиса.Кстати, в 2020-м в Погарском районе образовалось 96 новых семей. Этому не помешала даже пандемия коронавирусной инфекции.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».