На перекрестке улиц Калинина и Урицкого в Брянске продолжает полноценно работать светофор. Однако появление электронного регулировщика не спасло участок от традиционных пробок. Наблюдали таковые и утром в понедельник, 28 декабря. Об этом «Комсомолке» сообщили читатели.О включении светофора на исторической улице Брянска стало известно 24 декабря. До этого оптическое устройство не работало либо мигало желтым, привлекая внимание автомобилистов.– Ехал около восьми часов утра из Фокинского района в Советский, – рассказал «Комсомольской правде» в Брянске» горожанин Александр. – Как только пересек Черный мост движение встало. Скопление машин наблюдалось вплоть до поворота на улицу Урицкую, где на днях заработал светофор. Аналогичная картина и по противоположной стороне. Вереница машин тянулась примерно от бывшего ДК завода «Дормаш».Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».