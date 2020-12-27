Один человек пострадал в массовом дорожно-транспортном происшествии на улице Урицкого в Брянске в субботу, 26 декабря. Это водитель ВАЗа, сообщают в Госавтоинспекции по региону.Автоавария произошла около половины десятого утра в Советском районе.Предварительно, столкновение трех автомобилей – ВАЗ-2101, «Фиат Дукато» и «УАЗ Патриот» – спровоцировал 41-летний водитель микроавтобуса. Тот ехал со стороны улицы Карачижской в сторону Красноармейской. И налетел на остановившуюся для поворота налево попутную легковушку. От удара ту отбросило на внедорожник.– Пострадавшего госпитализировали с различными травмами, – рассказывают в ГИБДД, не уточняя диагноз. – По факту происшествия полицейские проводят проверку.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».