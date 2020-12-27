Водители Брянска попросили обустроить путепровод на улице Почтовой в Бежицком районе. Там ежедневно образуются автомобильные заторы. Информация об этом появилась в социальных сетях.О мостовом сооружении брянцы мечтают не первый год. И разговоры о его строительстве ходят давно. Правда, пока неизвестно, когда приступят к реализации проекта.Пост активно обсуждают пользователи в комментариях.– Частенько стою на этом переезде в пробках, – жалуется водитель Петр. – Особенно большие заторы образуются при ремонте путей или же перегоне составов. С появлением путепровода ситуация бы кардинально изменилась.Правда, реализовать на участке масштабный проект затруднительно.– Для строительства путепровода придется сносить часть примыкающих к переезду домов, – прокомментировал «Комсомолке» инженер-дорожник Василий. – Улицы на участке крайне узкие.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».