В Брянской области зафиксировали прирост заболеваемости коронавирусом в 200 случаев за сутки. Обновленную статистическую информацию о пандемии распространил региональный оперативный штаб утром в воскресенье, 27 декабря.Общее число заболевших достигло 22335.За последние 24 часа опасный диагноз «Ковид-19» сняли 405 брянцам. Их повторные тесты на инфекцию – отрицательные. Всех бывших коронавирусных пациентов теперь 20065.За сутки в брянских лабораториях выполнили 2281 тест на коронавирус.Новых смертей от ковида не произошло. Жертв по-прежнему 216.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».