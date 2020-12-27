В третьем по величине городе Брянской области выбрали самую красивую «Снегурочку-2020». Ей стала студентка местного филиала БГУ Валерия Панкратова. Об этом сообщили организаторы конкурса в сетевой группе.Всего на победу претендовали девять девушек. Почти половина их – четыре – это студентки Брянского государственного университета имени Ивана Петровского.Из-за пандемии коронавируса конкурс красоты провели преимущественно в онлайн-формате. Конкурсантки демонстрировали свои визитные карточки, наряды и таланты.По итогам выступлений победу присудили Валерии Панкратовой. Ей вручили заветную корону и подарки от спонсоров. Второй «Снегурочкой-2020» стала Валерия Панасова. Девушка учится в Новозыбковском профессиональном педагогическом колледже.В конкурсе не обошлось без традиционного зрительского голосования. Причем лучших выбирали сразу в трех номинациях: «Народная краса», «Добрые дела» и «Мисс Талант». Так, первые два титула достались студентке филиала БТЭиР Марине Суярковой, последний – учащейся 9-й школы Алине Миненко.Перечень всех победительниц доступен по ссылке.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».