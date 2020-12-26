Один человек погиб и двое получили травмы в дорожно-транспортном происшествии в Навлинском районе в субботу, 26 декабря. Столкнулось легковой «Шевроле» и так называемая «буханка», сообщает УГИБДД по Брянской области.Смертельная авария произошла около половины шестого утра на 393-м километре автодороги М-3 Украина.По предварительным данным, столкновение спровоцировал 30-летний водитель автомобиля «Шевроле Вива». Тот выехал на полосу встречного движения. И врезался в УАЗ-390995, рулил которым 39-летний мужчина.– От полученных травм скончался водитель легкового автомобиля, – говорят в ГИБДД. – А второго водителя и его 35-летнего пассажира увезли в больницу с различными травмами.По факту инцидента полицейские проводит проверку. Устанавливают причины и обстоятельства ДТП.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».