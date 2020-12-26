Одиннадцать техногенных пожаров потушили Брянской области только за одни сутки – пятницу, 25 декабря. В основном горели хозяйственные постройки и дома, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.В происшествиях, по предварительным данным, обошлось без человеческих жертв. Но значительно пострадало имущество – сумму ущерба подсчитывают эксперты и сами потерпевшие. Также специалисты ведомства устанавливают причины всех пожаров.Так, к примеру, огнеборцы выезжали в Сельцо, где на улице Брянской вспыхнули частный жилой дом площадью 80 квадратных метров и гараж (на фото). Этот пожар зафиксировали в 20.31 – поступил звонок оперативному дежурному ЦУКС. К моменту прибытия пожарных у жилой постройки горела кровля, а гараж – уже по всей площади. Полностью ликвидировали возгорание в 22.35.Добавим, в пятницу, 25-го, специалисты чрезвычайного министерства не выезжали на ДТП, природные пожары и водные происшествия. Зато один раз взрывотехников привлекали к изъятию и обезвреживанию находок времен войны.