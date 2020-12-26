Общее число заболевших коронавирусом в Брянской области превысило 22 тысячи. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе утром в субботу, 26 декабря.Прирост новых случаев за сутки составил 202 или 0,91 процента. А количество выздоровевших достигло 19660 (+245). Новых смертей не произошло. Всех жертв ковида в регионе 216.Сейчас Брянская область занимает 41-е место в России по общему числу инфицированных с начала пандемии. Кстати, наши соседи – Орловская и Калужская области – находятся еще ниже. Заболевших там 20300 и 20026 соответственно. Это 48-я и 51-я позиции рейтинга.