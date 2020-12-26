202-м жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро субботы, 26 декабря.Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 22135. Из них 19660 человек уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали 245 выздоровлений.В отчетный период не произошло новых смертей от коронавируса. Всех жертв инфекции у нас по-прежнему 216. Однако брянскую статистику пополнил еще один иногородний заболевший – 51-й по счету.Сейчас Брянская область находится на 41-м месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил 0,9 процента.