В суд ушло уголовное дело об уклонении от административного надзора жителя Комаричского района. Об этом стало известно в субботу, 26 декабря.Из материалов уголовного дела следует, что брянец освободился из мест лишения свободы. А потому временно находился под административным надзором. Однако мужчина проигнорировал правила: в период с августа по ноябрь не соблюдал ограничения и не явился в полицию для отметки. В итоге нарушитель попал под статью «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений». Теперь ему грозит до года колонии.По существу это дело рассмотрит Комаричский районный суд, добавили в пресс-службе надзорного ведомства.