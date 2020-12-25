В Клинцах Брянской области почтили память погибших в авиакатастрофе артистов академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. Об этом рассказали в издании Клинцы.ИНФО.Катастрофа произошла 25 декабря 2016 года, когда взлетевший из Адлера самолет упал в Черное море. Погибли все летевшие тем рейсом 92 человека. Среди них были и 64 артиста прославленного ансамбля песни и пляски.Среди погибших оказались выпускники клинцовского педагогического колледжа Дмитрий Литвяков и Борис Сулейманов. Память земляков почтили жители Клинцов в день их гибели.25 декабря на городском кладбище возложили цветы к могиле похороненного там Дмитрия Литвякова. А 26 декабря в местном спортивном комплексе пройдет турнир по мини-футболу памяти Дмитрия. Состязания из-за коронавируса состоятся без зрителей.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».