В областном сборном пункте торжественно отправили в армию брянских призывников. Службу они будут проходить в национальной гвардии. Призывникам пожелали с честью исполнять воинский долг и вручили каждому краповую тельняшку, как символ росгвардейцев.Ребят к местам службы отправили с железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» под марш «Прощание славянки» в исполнении военного оркестра Управления Росгвардии по Брянской области.Всего в этом году в осенний призыв в национальную гвардию попали около ста брянских парней. Большинство из них будут проходить службу в воинских частях Центрального округа, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».