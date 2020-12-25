В Брянской области с 21.00 25 декабря до 21.00 26 декабря сохранятся сложные погодные условия. В регионе будет облачно с прояснениями, местами снег и мокрый снег, на дорогах гололедица.Будет дуть западный ветер от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от минус четырех до плюс одного градусов. Днем ожидается от трех градусов мороза до двух тепла.При такой погоде возможны происшествия на дорогах. Участников движения просят соблюдать правила дорожного движения, рассказали в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.При возникновении ЧС и внештатных ситуациях на региональных трассах звоните по телефонам экстренных служб 101, 112 и в диспетчерскую службу по телефону 8(4832)66-65-67.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».