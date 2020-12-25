В Жирятинском районе Брянской области директор муниципального унитарного предприятия в течение года и трех месяцев не платил заработную плату бухгалтеру.В целом работнику задолжали больше 300 тысяч рублей. Средства, поступавшие в кассу предприятия, руководитель использовала на иные нужды.После проверки завели уголовное дело за полную невыплату заработной платы больше двух месяцев. Расследование дела продолжается, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».