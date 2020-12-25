В Брянской области пред судом предстали три жителя Рогнеденского района. Молодых людей в возрасте от 28 до 32 лет обвинили в разбойном нападении и хищении.Суд установил, что в ночь с 29 на 30 августа 2019 года трое мужчин ворвались в дом 56-летней жительницы города Дятьково. Они угрожали женщине пистолетом и ножом.Нападавшие вынесли из дома золотые украшения, бытовую технику и продукты. Также преступники украли у потерпевшей автомобиль «КИА». Причиненный ими ущерб превысил два миллиона рублей.Виновных приговорили к длительным срокам: от восьми до десяти с половиной лет лишения свободы. Двое обвиняемых будут находиться в исправительной колонии строгого режима, один – в колонии особого режима.Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».