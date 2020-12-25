В ДТП с перевернувшимся на трассе автобусом в Навлинском районе пострадали два человека. Автоавария случилась около половины пятого вечера в четверг, 24 декабря, на 26-м километре дороги Украина-Пролысово-Гавань, сообщают в УГИБДД по Брянской области.60-летний водитель автобуса ПАЗ ехал со стороны Навли в сторону поселка Пролысово. Он не учел дорожные и метеоусловия, а также выбрал неправильную скорость. Автобус выехал в правый кювет и опрокинулся.Трамвы получила 63-летняя и 17-летний пассажиры. У женщины диагностировали ушибы головы и грудной клетки, ссадины. У молодого человека - рану головы, ушиб позвоночника, ссадины. Обоих пострадавших отпустили домой, назначив лечение.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».